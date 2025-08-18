

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأحد 17-8-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5189 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4540 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3891 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36320 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.02 % إلى نحو 3336 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.