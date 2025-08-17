إعلان

انخفاض أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:27 ص الأحد 17 أغسطس 2025

الريال السعودي

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 4 عملات مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 17-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.82 جنيه للشراء، ، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
سعر الدرهم الاماراتي: 13.13 جنيه للشراء، و 13.17 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحرينى: 126.74 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش ، و128.36 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
سعر الريال القطري: 12.25 جنيه للشراء، ، و 13.28 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردنى: 67.59 جنيه للشراء، ، و 68.33 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
سعر الدينار الكويتى: 157.44 جنيه للشراء ، بتراجع 6 قروش ، و158.39 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

