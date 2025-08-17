







كتبت- أمنية عاصم:



انخفضت أسعار 4 عملات مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 17-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.



أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم



سعر الريال السعودي: 12.82 جنيه للشراء، ، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.13 جنيه للشراء، و 13.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.74 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش ، و128.36 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الريال القطري: 12.25 جنيه للشراء، ، و 13.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 67.59 جنيه للشراء، ، و 68.33 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157.44 جنيه للشراء ، بتراجع 6 قروش ، و158.39 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.