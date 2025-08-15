وزير البترول يبحث مع رئيس IRH الإماراتية التعاون في التمويل والتعدين

كتبت- دينا كرم:

التقى كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بـ "فينيت ميهرا" رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IRH الإماراتية، لبحث آفاق التعاون في مجالات التمويل والتعدين .

وخلال اللقاء الذي حضره ناصر شومان وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المشرف على نيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول، أكد رئيس الشركة أن التعاون مع مصر يقوم على رؤية طويلة الأمد، وأنها تؤمن بالإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر في قطاع التعدين، خاصة بمجالات الذهب والفوسفات، لافتًا إلى رغبة الشركة في نقل خبراتها وتطبيق نماذجها التي لاقت نجاحًا بعدد من الدول .

وبحسب بيان الوزارة اليوم، استعرض ميهرا مقترحات ونماذج التعاون مع مصر في مجال التمويل والدعم الفني والتكنولوجي بقطاع التعدين، وتم الاتفاق خلال اللقاء على وضع جدول زمني لتنفيذ مراحل التعاون في مجالات التمويل والتعدين .

وفي ختام المباحثات، أكد بدوي أن هذا التعاون يمثل نموذجًا جديدًا للشراكة الاستراتيجية، يجمع بين التمويل المستدام والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والثروات المعدنية، بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين معًا.