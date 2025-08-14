أرباح المصرية للاتصالات تقفز 50% في 6 أشهر إلى 10.3 مليار جنيه

كتبت- آية محمد:

قالت الشركة المصرية للاتصالات إن صافي الربح بعد الضرائب "بعد تحييد أثر أرباح وخسائر فروق العملة" قفز 50% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 10.3 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم حول نتائج أعمالها المالية عن النصف الأول من 2025، أن إجمالي الإيرادات المجمعة ارتفع بنحو 33% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 50.6 مليار جنيه.

وجاء ذلك بدعم نمو إيرادات خدمات البيانات البالغ 47%، والزيادة الملحوظة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي حققت نسبة نمو قدرها 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفق بيان الشركة.

أضاف بيان الشركة أن قاعدة عملائها خلال النصف الأول من 2025 على مستوى كافة الخدمات المقدم ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول 12% فيما ارتفع عدد العملاء المستخدمين الإنترنت الثابت 8% والصوت الثابت بنسبة 6% على الترتيب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

شهدت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الأول من 2025 على أساس سنوي تحسنًا لتحقق 1.6 مرة مقارنة بـ 2.4 مرة خلال النصف الأول من 2024.

بلغت التدفقات النقدية الحرة 8.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، محققة نسبة تدفقات نقدية حرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 36%.