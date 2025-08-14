إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

07:49 ص الخميس 14 أغسطس 2025

سعر الذهب

background

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 13-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 14-8-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5234 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4580 جنيهًا.

- سعر عيار 18 بلغ 3926 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36,640 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى نحو 3363 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

