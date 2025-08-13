كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بمنتصف تعاملات الأربعاء 13-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3050 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3921 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4575 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5229 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 36600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52290 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162621 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 261450 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34% إلى نحو 3359 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.