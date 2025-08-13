إعلان

أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:47 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

أسعار البيض

كتبت- آية محمد:

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 138.59 جنيه، بتراجع 1.05 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 143.9 جنيه، بزيادة 2.57 جنيه.

