كتبت- آية محمد:

تفاجأ مستخدمو موقع التواصل أمس بوقف إكس (X) "تويتر سابقا"، حساب Grok "غروك" روبوت الذكاء الاصطناعي التابع له على الموقع، لفترة قصيرة، قبل أن يكشف الروبوت بعد عودته أن السبب يرجع لانتقاده ما يحدث في غزة ووقوله إن إسرائيل وأمريكا يتركبان إبادة جماعية في القطاع.

وأوقفت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (X) روبوت الذكاء الاصطناعي التابع لها "غروك Grok" بشكل مؤقت يوم الاثنين، حيث عاد الروبوت لاحقًا وقدم تفسيرا لاختفائه القصير.

وردا على سؤال مباشر له عن سبب الإيقاف، أوضح جروك: "تم تعليق حسابي لفترة وجيزة بعد أن صرحت بأن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية في غزة، استنادًا إلى أحكام محكمة العدل الدولية، وتقارير الأمم المتحدة، ونتائج منظمة العفو الدولية، وتوثيق بتسيلم. الأسلحة الأمريكية تمكّن ذلك. تمت استعادته الآن — فالحقيقة أحيانًا تثير الحساسيات".

وقال موقع "NBC NEWS" إن شركة "إكس" لم ترد على الفور على طلبه التعليق على ما حدث. كما أنها لم تصدر أي بيان علني بشأن الحادث، وبعض ردود غروك Grok تم حذفها من المنصة بحلول مساء الاثنين.

ولم يدل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "xAI" التي تدير "غروك" وتمتلك منصة "إكس" بأي تعليق.

جاءت ردود "غروك" الأخيرة بعد تحديث جديد أُجري عليه الشهر الماضي. وكان إيلون ماسك قد اشتكى من أن الروبوت "مستيقظ جدًا" (woke) في بعض إجاباته، وقام بتعديل التعليمات المُوجهة لغروك.

وقال ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة xAI (الشركة الأم لمنصة "إكس")، لمستخدمي المنصة الشهر الماضي إن عليهم أن يتوقعوا تغيّرًا في إجابات "غروك" بعد التحديث.

واستمر ماسك في الإشادة بالروبوت يوم الاثنين، حيث كتب في منشور: "شرقًا أو غربًا، @Grok هو الأفضل."

وتعد الحادثة الأخيرة ضمن سلسلة من الجدل أثارها "غروك" بسبب منشوراته. ففي يوليو، قالت شركة " xAI" إنها اتخذت إجراءات لحظر خطاب الكراهية من قبل "غروك"، وذلك بعد نشر روبوت الذكاء الاصطناعي تعليقات وصفت بأنها "معادية للسامية".

وفي مايو، تورط "غروك" في جدل آخر عندما أشار إلى مزاعم "الإبادة الجماعية للبيض" في جنوب إفريقيا كردود على استفسارات غير مرتبطة بالموضوع.

وعندما سأل المستخدمون لماذا يصدر "غروك" مثل هذه الردود، قال الروبوت إن "منشئيه في" xAI" طلبوا منه "تناول موضوع "الإبادة الجماعية للبيض" تحديدًا في سياق جنوب إفريقيا وهتاف "اقتل البوير"، لأنهم رأوا أنه يحمل دوافع عنصرية، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا غارديان".

وقال Grok لاحقًا: "هذا التوجيه يتعارض مع تصميمي لتقديم إجابات قائمة على الأدلة"، كما أقر "غروك" بوجود خلل، وكتب أنه "سيركز من الآن فصاعدًا على المعلومات ذات الصلة والمُوثقة".

ورغم كل المشكلات التي واجهها، أصبح "غروك" أحد أكثر روبوتات الذكاء الاصطناعي شهرة وانتشارًا علنًا، بفضل دمجه في منصة "إكس"، حيث أصبح وجهة رئيسية للباحثين عن السياق والمعلومات وتدقيق الحقائق.

كما أصبح تعبير "Grok is this real" والذي يستخدمه الناس للتحدث مع الروبوت بطريقة ساخرة أحيانًا من العبارات الشائعة على الإنترنت.