"إيتيدا" تعلن فتح باب التسجيل في دورة صيف 2025 من برنامج " InnovEgypt"

12:43 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا

كتبت- آية محمد:

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن فتح باب التسجيل في دورة صيف 2025 من برنامج بناء قدرات الطلاب والخريجين في مجال الإبداع وريادة الأعمال "InnovEgypt"، مجانًا بالكامل.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، يهدف البرنامج إلى دعم الشباب وتوجيههم في مجال الإبداع وريادة الأعمال، إلى جانب توفير أدوات الابتكار الأساسية التي تساعدهم على تعلُّم طرق التفكير الإبداعي لحل المشكلات وتمكّنهم من تأسيس شركات ناشئة.

ويستمر التدريب 44 ساعة تشمل 25 ساعة تفاعلية بواقع خمس ساعات يوميًا، بالإضافة إلى خمسة أيام من ورش العمل.

ويتطلب البرنامج حضور أول يومين فقط في أحد مراكز إبداع مصر الرقمية، وبعد ذلك يتلقّى المشاركون التدريب عبر الإنترنت.

ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، كما تحصل المشروعات المتميزة على فرصة للانضمام إلى برامج مُسرّعات الأعمال التابعة للمركز.

ويمكن التسجيل عبر الرابط الآتي: اضغط هنا

