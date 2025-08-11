كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة فودافون عن تعديل رسوم السحب النقدي عبر خدمة "فودافون كاش"، لتصبح 5 جنيهات خلال فصل الصيف بدلًا من 1% من قيمة المبلغ المسحوب، وذلك حتى حد أقصى 5 آلاف جنيه شهريًا مع إمكانية السحب من أي مكان برسوم ثابتة.

وأرسلت الشركة لعملائها رسائل نصية، وجاء نص الرسالة كالتالي:

"رسوم السحب بقت 5 جنيه بدل 1% بحد أقصى 5000 جنيه شهريًا من محفظتك برسوم ثابتة من أي مكان، كلم #999*9* واشترك دلوقتي".

ويعني هذا القرار أن عميل فودافون كاش سيستفيد برسوم السحب الجديدة على السحب النقدي بحد أقصى 5 آلاف جنيه شهريا على أن يتم خصم 1% بعد تجاوز هذا الحد.