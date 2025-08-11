إعلان

بدلا من 1%.. فودافون كاش تحدد رسوم السحب النقدي بـ 5 جنيهات

04:58 م الإثنين 11 أغسطس 2025

شركة فودافون مصر

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة فودافون عن تعديل رسوم السحب النقدي عبر خدمة "فودافون كاش"، لتصبح 5 جنيهات بدلًا من 1% من قيمة المبلغ المسحوب، وذلك حتى حد أقصى 5 آلاف جنيه شهريًا مع إمكانية السحب من أي مكان برسوم ثابتة.

وأرسلت الشركة لعملائها رسائل نصية، وجاء نص الرسالة كالتالي:

"رسوم السحب بقت 5 جنيه بدل 1% وتقدر تسحب لحد 5000 جنيه شهريًا من محفظتك برسوم ثابتة من أي مكان، كلم #999*9* واشترك دلوقتي".

شركة فودافون رسوم السحب النقدي 5 جنيهات فودافون كاش
