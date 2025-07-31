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مشتريات محلية تقفز بالمؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1% بالختام

03:31 م الخميس 31 يوليو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1% عند مستوى 34198 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.


وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.30%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.33%.


وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 140.10 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 86.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 83.7 53.64 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.66 % عند مستوى 33859 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.



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