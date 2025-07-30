كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة "يونايتد إنرجي جروب (UEG) "الصينية، بهدف وضع إطار عام للتعاون في استكشاف الفرص الاستثمارية بقطاعي البترول والغاز داخل مصر وخارجها، مع بحث إمكانية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنشطة تداول الطاقة.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، وسونغ يو، رئيس مجلس إدارة الشركة.

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك وفق اجتماعًا عقده في إمارة دبي مع سونغ يو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إنرجي جروب (UEG) "الصينية، وكامل الصاوي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة أفريقيا، والوفد المرافق .

وتناول الاجتماع حرص شركة UEG على تعزيز توسعها الاستثماري داخل مصر، مستفيدة من المناخ الإيجابي والجاذب للاستثمار الذي توفره الدولة، وكذلك النجاحات التي حققتها الشراكة الاستراتيجية بين الشركة وقطاع البترول المصري في دولة العراق، ما يشجعها على بحث آفاق جديدة للتعاون والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية بالشراكة مع مصر.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان فرص التعاون في أنشطة تجارة الطاقة، بما يسهم في تعزيز التكامل التجاري وتوسيع النفاذ إلى الأسواق العالمية، في ظل التوجه المشترك نحو تعميق التواجد الدولي ورفع كفاءة سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.

وأشار سونغ يو إلى أن النجاحات المتحققة على أرض الواقع تعزز من رغبة الشركة في مواصلة توسيع الشراكة، خاصة في ضوء المحاور الاستراتيجية والجهود الحثيثة التي تنتهجها وزارة البترول تحت قيادة السيد وزير البترول لجذب الاستثمارات وتطوير القطاع.