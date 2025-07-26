كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ، خلال تعاملات اليوم السبت 26-7-2025 ، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 87 و95 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 120 و220 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا.