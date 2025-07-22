

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن قفز سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب قفز بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 21-7-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-7-2025 وهي كالآتي:



- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5360 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4690 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4020 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3126 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37520 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.17% إلى نحو 3398 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.