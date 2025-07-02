صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.35 %عند مستوى 32820 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.25%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 337.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 134.60 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب بيع من الأسهم بقيمة 203.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.46 %عند مستوى 32707 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.