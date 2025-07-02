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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

07:50 ص الأربعاء 02 يوليو 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب استقر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 1-7-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-7-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5292 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4630 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3969 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3087 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2205 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 164582 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37040 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.40% إلى نحو 3349 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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