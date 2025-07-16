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مبيعات عربية ومحلية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

03:13 م الأربعاء 16 يوليو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.36% عند مستوى 33477 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 25.05 مليون جنيه، سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 37.90 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 62.96 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.61 %عند مستوى 33934 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.


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