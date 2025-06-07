كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت 7-6-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3100 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3986 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4650 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5314 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37200 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165265 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 265700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.26% إلى نحو 3310 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.