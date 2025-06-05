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ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

10:44 ص الخميس 05 يونيو 2025

أسعار البيض

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كتبت- منال المصري:
ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي بشكل طفيف فيما تراجعت أسعار البيض الأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 139.26 جنيه، بتراجع 46 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 143.88 جنيه، بزيادة 6 قروش.

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أسعار البيض البيض البلدي
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