كتبت- منال المصري:

ارتفع سعر الذهب بنحو 17 جنيها، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 5-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3134 جنيهًا للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4029 جنيهًا للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4700 جنيه للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 24 إلى 5372 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 37600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53720 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167069جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 268600 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.12% إلى نحو 3369 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج الساعة.