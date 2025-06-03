إعلان

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

05:15 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

أسعار الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 3-6-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3123 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4015 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4685 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5354 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166509 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 267700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.88% إلى نحو 3351 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

نور النبوي ونادية الجندي ومديحة حمدي .. 20 صورة من جنازة الفنانة سميحة أيوب
الطريق إلى البرلمان| الجلاد لـ"الرئيس السيسي": أتمنى أن يكون أغلب المعينين بالبرلمان معارضة"
موعد بدء تنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2025
شجاعة في قلب النار.. قصة سائق ضحى بجسده لحماية الآلاف بالعاشر من رمضان- فيديو وصور
النقل تدرس فرض غرامة 3 آلاف جنيه لحماية مسار الأتوبيس الترددي