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اليوم.. انطللاق معرضي "Fi Africa" و"ProPak MENA" لصناعة الأغذية والتغليف

02:07 م الإثنين 02 يونيو 2025
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انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA، والتي تقام في الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2025.

يستقطب المعرض أكثر من 16,000 زائر من كبار المتخصصين وصنّاع القرار في قطاعات تصنيع الأغذية والتغليف من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المعرض لإحداث تحول نوعي في صناعة الأغذية والمشروبات والتصنيع في مصر وزيادة الصادرات المصرية، من خلال استعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مكونات الأغذية وحلول التعبئة والتغليف.

ويتضمن المعرض، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "إنفورما" والغرفة العربية البرازيلية للتجارة (CCAB). وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية انطلاقة لتعاون أوسع يتجاوز معرض " Fi Africa وProPak MENA ".

وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز الروابط السوقية، وزيادة التبادل التجاري، ودعم التعاون الإقليمي بين الجانبين.

ويأتي هذا المعرض لتعزيز الإنتاج والتنافسية، خاصة مع نمو سوق الأغذية في مصر بنسبة 35% عام 2024، وتوقعات ببلوغه 125.4 مليار دولار بحلول 2028.

وتُعد نسخة هذا العام الأضخم في تاريخ المعرضين، حيث تستقطب أكثر من 400 شركة عارضة من مصر ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الهند، الصين، الإمارات، ماليزيا، والأردن، إلى جانب أكثر من 16,000 زائر، مما يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالي التصنيع الغذائي والتوريد والتصدير.

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صناعة الأغذية والتغليف الصادرات المصرية
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