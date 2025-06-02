كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والطماطم، والسمك البلطي، والفول، والجبن، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الفول والجبن.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

قفزة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الاثنين