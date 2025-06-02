كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفول، والسكر، وزيت الذرة، والدواجن، والأرز، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-6-2025، بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، واللحوم، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.99 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 59.59 جنيه، بزيادة 1.71 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.85 جنيه، بزيادة 97 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 88.75 جنيه، بتراجع 3.05 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.04 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.76 جنيه، بزيادة 30 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 61.32 جنيه، بتراجع 5.68 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.44 جنيه بزيادة 51 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.58 جنيه، بزيادة 2.33 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 402.2 جنيه، بتراجع 1.15 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 107.44 جنيه، بزيادة 3.33 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.3 جنيه، بزيادة 1.72 جنيه.

كيلو الفول السائب: 51.24 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 123.32 جنيه، بزيادة 8 جنيهات.

كيلو الجبن الرومي: 280.7 جنيه، بزيادة 13.17 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.39 جنيه، بتراجع 66 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 105.35 جنيه، بزيادة 9.44 جنيه.