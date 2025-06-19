أول رد من التجار على إعلان الحكومة اجتماع "لجنة ضبط الأسواق" اليوم

كتبت- آية محمد:

أكد عدد من المسؤولين بغرفة القاهرة التجارية أهمية تفعيل الحكومة اللجنة العليا لضبط الأسواق في الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث تفعيل الرقابة ومتابعة حجم الإنتاج وتحركات الأسعار سيحد من التجاوزات والتلاعب بالأسعار في الوقت الحالي.

تعقد اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، اجتماعها اليوم وذلك لطمأنة الأسواق، وتوجيه رسالة لكل الغرف التجارية بأن الأمور مُستقرة، وفق ما قاله مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤكدا أن الدولة تُحذر من أية محاولة لخلق أزمة من لا شيء، مشددًا أنها ستتصدى لذلك بمنتهى الحزم والشدة.

الحد من التجاوزات

قال محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار سيساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار بالأسواق، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وأوضح أن هذه اللجنة ضرورية في الوقت الحالي، حيث إن بعض التجار قد يستغلون الظروف الراهنة وزيادة إقبال المواطنين على السلع والمنتجات الغذائية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وبالتالي فإن وجود هذه اللجنة سيكون له دور رقابي مهم يخدم السوق.

وأضاف حليم أن أسعار الأسماك في الوقت الحالي مستقرة، وأرجع ذلك إلى ضعف الإقبال على شرائها.

وأوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن زيادة المراقبة على الأسواق، مع وجود متابعة من الحكومة والوزارات المعنية، يعد أمرًا إيجابيًا يردع التجار من التجاوزات واستغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار.

وأكد النجيب أن الغرف التجارية تعد شريكًا أساسيًا للحكومة في دعم أي إجراء من شأنه إنعاش السوق وتحقيق نوع من الثبات والاستقرار في الأسعار.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار ليس في مصلحة التاجر، حيث إن مصلحة التاجر الحقيقية تكمن في زيادة المبيعات، مما يحقق له هامش ربح أكبر، وهو ما يعود بالنفع عليه وعلى المحيطين به، سواء من العمال أو المنتجين أو مقدمي الخدمات.

معاقبة المخالفين

وأشار النجيب إلى أن وجود لجنة عليا لضبط الأسواق، وتخضع مباشرة لرقابة رئيس الوزراء، يتيح للتجار طرح أي معوقات تواجههم، وهو ما سيقابل باستجابة سريعة من الحكومة.

وأكد أيضًا أنه لا يوجد حاليًا أي تلاعب في الأسواق، نظرًا لوجود رقابة وعقوبات على المخالفين، مشيرًا إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة في الوقت الحالي، ولا يوجد نقص في المحاصيل.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن اللجنة العليا لضبط الأسواق من شأنها مراقبة الأسعار ومعرفة مبررات الزيادة في حالة ارتفاعها، وفي حالة استقرار الأسعار فإن دور اللجنة يتمثل في مراقبة الأسواق ومحاسبة من يقوم برفع الأسعار دون مبرر.

وأضاف أن ضبط الأسواق سيتم من خلال جانبين أساسيين: متابعة الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها، ومتابعة حجم الإنتاج.

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