كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، خلال منتصف تعاملات الأحد 1-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3066 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3942 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4600 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5257 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36800 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163493 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.86% إلى نحو 3289 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.