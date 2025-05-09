سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 32 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الجمعة، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3156 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4058 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4735 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5411 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 54110 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 168282 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 270550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.60% إلى نحو 3325 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.