سعر الذهب يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3266 جنيهًا للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 18 إلى 4148 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4840 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5531 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 38720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 55310 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 172014 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 276550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.15 % إلى نحو 3392 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.