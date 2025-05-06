وزير البترول يبحث مع مجموعة موانئ أبوظبي سبل تعزيز التعاون المشترك

كتبت- دينا كرم:

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، السيد/ أحمد مطاوع الرئيس الإقليمي لمجموعة "موانئ أبوظبى" الممكن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأوضح بدوى أن قطاع البترول والثروة المعدنية المصرى يتمتع بفرص استثمارية واعدة فى ضوء المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي ، والتي ستفتح الآفاق لزيادة التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة سواء في الأنشطة البترولية والتعدينية او البنية الأساسية، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التي تمتلكها مجموعة موانئ أبوظبي فى انشطة التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية لتساهم بفاعلية فى الاستغلال الأمثل لموقع مصر الاستراتيجي والمقومات التى تمتلكها من موانئ وشبكات طرق ونقل ومطارات وشبكات خطوط أنابيب بترول وغاز ومستودعات استراتيجية ومصانع إسالة الغاز فى إدكو ودمياط.

وأشار بدوي، إلى أن ذلك يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة فى المنطقة وزيادة التعاون الإقليمي وتكوين شراكات استراتيجية تحقق مصالح الجميع، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية فى مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة كالهيدروجين والأمونيا الخضراء والتي تشهد تعاون مع شركات عالمية لتنفيذها على أرض مصر.

وأشاد الرئيس الإقليمي لمجموعة موانئ ابوظبي، بالمحاور الست لاستراتيجية الوزارة والتي تشمل أنشطة متنوعة ليست ببعيدة عن خطط واستراتيجية عمل المجموعة التى تضع الأولوية لمصر في استثماراتها ، موجهاً الدعوة للمهندس كريم بدوى لزيارة محطات ومنشآت مجموعة موانئ أبوظبي للإطلاع على منظومة العمل والتكنولوجيات التي تدار بها تلك المنشآت والتي يمكن تكرارها على أرض مصر.

واتفق الجانبان على عقد ورش عمل مشتركة لدراسة المشروعات التى يمكن العمل عليها ووضع رؤي وآليات لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، ووجه بدوى الدعوة لوفد مجموعة موانئ أبوظبي لحضور منتدى مصر للتعدين خلال يوليو القادم، للتعرف على الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري.