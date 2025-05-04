ارتفاع الباذنجان والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل، والباذنجان، والفلفل، والملوخية، والجوافة، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و11.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 5.5 و8.5 جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 20 و40 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.