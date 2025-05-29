كتبت- أمنية عاصم:



أعلنت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، توقيع عقد تنفيذي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - ويمثلها في هذا العقد مركز البحوث الزراعية - وذلك لتنفيذ مشروعات استثمارية في المجالات الزراعية المختلفة في الدول الأفريقية.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، رغبة الطرفين في زيادة التعاون المشترك مع الدول الافريقية والاستثمار في الفرص والمشروعات المرتبطة بنشاطها .



وأضافت الشركة، أن الطرفان اتفقا على التعاون في الإدارة المشتركة للزراعة النموذجية بجمهورية مالي بأفريقيا لإنشاء مزرعة مشتركة على مساحة 180 هكتار ولم يحدد بالعقد أى قيمة استثمارية، مؤكدة أنها ستوافي البورصة بأي مستجدات فورًا .



وتأسست شركة الدولية للمحاصيل الزراعية عام 1985. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1998. ومتخصصه في شراء أقطان الزهر من المنتجين والتجار و التعاقد مع شركات حلج الاقطان لحليج القطن وبيع النواتج وكذلك الاتجار فى البذور والتقاوي الزراعية والأعلاف والمواد الخاصة بهم والاستثمار في الأوراق المالية سواء كانت أسهم أو سندات شراء أو بيع.







