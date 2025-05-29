ليس بينها علامة مصرية.. أعلى 10 علامات تجارية في منطقة الشرق الأوسط

كتبت- منال المصري:

غابت مصر من قائمة أعلى 10 علامات تجارية على مستوى القيمة في منطقة الشرق الأوسط، وفق تقرير "براند فاينانس" بشأن أعلي قيمة 150 علامة تجارية بالمنطقة.

وتصدرت السعودية رأس قائمة أعلى 10 شركات وجاءت بالمركز الأول بخمس شركات، فيما حصلت الإمارات على المركز الثاني بعدد 3 شركات، وقطر بمركز واحد والكويت بمركز واحد.

وأظهرت قائمة "براند فاينانس" أن مصر جاء ترتيبها في المركز 56 في قائمة أعلى 150 علامة تجارية في الشرق الأوسط ممثلة في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في مصر.

ترتيب أعلى 10 علامات تجارية بالشرق الأوسط:

- أرامكو للطاقة السعودية: جاءت في المركز الأول بقيمة 41.667 مليار دولار.

- أدنوك للطاقة الإماراتية: جاءت في المركز الثاني بقيمة 18.968 مليار دولار.

- شركة "STC" للاتصالات السعودية: جاءت في المركز الثالث بقيمة 16.141 مليار دولار.

- شركة "e&” للاتصالات الإماراتية: جاءت في المركز الرابع بقيمة 15.320 مليار دولار.

- بنك "QNB" القطري: جاء في المركز الخامس بقيمة 9.358 مليار دولار.

- شركة الإمارات للطيران: جاءت في المركز السادس بقيمة 8.365 مليار دولار.

- مصرف الراجحي السعودي: جاء في المركز السابع بقيمة 7.516 مليار دولار.

- البنك الأهلي السعودي: جاء في المركز الثامن بقيمة 5.280 مليار دولار.

- شركة سابك السعودية للصناعات الهندسية: جاءت في المركز التاسع بقيمة 4.927 مليار دولار.

- مؤسسة البترول الكويتية: استحوذت على المركز العاشر بقيمة 4.717 مليار دولار.