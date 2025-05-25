كتبت- دينا خالد:

افتتح كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مصنع "سيتي فودز" المتخصص في إنتاج البسكويت ومنتجات المخابز الجافة.

جاء ذلك خلال زيارته للمنطقة الصناعية بغرب طهطا، التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 793 فدان (خصص منها 238 فدان للمرحلة الأولى)، لاستقطاب أنشطةً صناعيةً متنوِّعةً، مثل الصناعات الغذائية، والهندسية، والتعدينية، ومواد البناء، بالإضافة إلى الغزل والنسيج.

وبدأ تشغيل مصنع "سيتي فودز" عام 2021 على مساحة 2000 متر مربع باستثمارات 25 مليون جنيه ويعمل به نحو 90 فرد.

وتفقد الوزير خط الإنتاج الأول الذي ينتج حوالي 25 طن يومياً، وافتتح الوزير خط الإنتاج الثاني للمصنع بطاقة انتاجية 20 طن يومياً من منتجات البسكويت، كما وضع الوزير حجر الأساس لتوسعة المصنع التي من المقرر أن تكون على مساحة 3 آلاف متر لانتاج البسكويت والحلاوة الطحينية باستثمارات تبلغ 30 مليون جنيه.

ثم تفقد الوزير المنطقة الصناعية بغرب جرجا والتي تقع على مساحة اجمالية تقدر بنحو 1069 فدان، حيث اطَّلع على المرحلة الأولى (270 فدانًا وتضم 248 قطعة أرض) المخصصة للصناعات الهندسية والتعدينية ومواد البناء وصناعات الملابس الجاهزة وصناعات الغزل والنسيج، كما اطلع الوزير على التوسعات الشمالية للمنطقة الصناعية بمساحة إجمالية 64 فدانًا والجاري ترفيقها، كما اطلع الوزير على عرض تقديمي قدمه مدير المشروعات بالمنطقة، أشار إلى اكتمال 75% من إجمالي مشروعات البنية التحتية بمنطقة غرب جرجا، والتي تشمل شبكات الطرق وأعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز، بالإضافة إلى الانتهاء من شبكة الغاز الطبيعي بالكامل، وأعمال الموزعات الرئيسية والربط على محطات المحولات، حيث أكد الوزير على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لضمان إنهاء كافة الأعمال بحلول شهر أغسطس 2025، حيث سيتم طرح18 قطعة أرض صناعية شاغرة بغرب جرجا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم المقرر في الأول من يونيو المقبل.