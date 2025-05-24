خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن واللحوم والحديد السبت 24-5-2025

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، واللحوم، والفول، والزيت، خلال تعاملات اليوم السبت 24-5-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم 24-5-2025 (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 24-5-2025 (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء بالأسواق اليوم 24-5-2025 (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 24-5-2025

ارتفاع أسعار الفول والزيت واللحوم بالأسواق اليوم 24-5-2025 (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم 24-5-2025

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت 24-5-2025