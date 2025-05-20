كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الزيت، واللحوم، والدواجن، والعدس، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الجبن، والمسلي الصناعي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.86 جنيه، بتراجع 22 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 57.64 جنيه، بتراجع 65 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.14 جنيه، بتراجع 40 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 87.64 جنيه، بتراجع 2.95 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.72 جنيه، بزيادة 14 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.73 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 57.33 جنيه، بتراجع 9.5 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.44 جنيه، بتراجع 22 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 106.89 جنيه، بتراجع 1.23 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 393.86 جنيه، بتراجع 3.89 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.1 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.9 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 50.62 جنيه، بزيادة 62 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.47 جنيه، بزيادة 2.11 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 272.38 جنيه، بزيادة 1.32 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.71 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 99.53 جنيه، بزيادة جنيه.