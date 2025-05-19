وزير الاتصالات يفتتح منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس "5G" في مصر

كتبت- آية محمد:

افتتح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس "5G" في مصر، الذي تُعقد فعالياته لمناقشة مستقبل الاتصالات، والبنية التحتية، ونشر تكنولوجيا الجيل الخامس في مصر، وذلك بحضور مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية، وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وبعثة الاتحاد الأوروبي، وفنلندا، والسويد، وممثل عن دولة اليابان.

جاء ذلك، بمشاركة 120 من صنّاع القرار، من بينهم مسؤولون حكوميون، ومسؤولو شركات الاتصالات العالمية والمحلية، وخبراء متخصصون من منظمات دولية.

وأكد عمرو طلعت أن مصر تبنت خلال العقد الماضي رؤية طموحة ومستقبلية لتحقيق التحول الرقمي أسهمت في تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من كونه قطاعًا خدميًا إلى عامل تمكين في تعزيز القيمة الإنتاجية داخل الاقتصاد الوطني.

وأشار طلعت، إلى أن هذه الرؤية تستهدف بناء اقتصاد ذكي، وتنافسي وشامل، تكون فيه التكنولوجيا في خدمة المواطن، محفزة للنمو، ودافعة لجهود توفير فرص العمل.

وأضاف طلعت أن قطاع الاتصالات في مصر شهد خلال العقد الماضي تطورا كبيرًا نتيجة للاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية الرقمية، والتوسع في نطاق خدمات الاتصالات لتشمل ملايين المواطنين؛ مشيرًا إلى أن تقنية الجيل الخامس تمثل قفزة نوعية تُعيد تشكيل أنماط الحياة والعمل والتواصل.

وأكد طلعت أن أهمية هذه التقنيات لا تقتصر على تحسين سرعة الإنترنت فحسب، بل تشمل أيضًا تمكين تطبيقات في مجالات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والنقل، والصناعة.

كما أشار إلى أنه في أوائل عام 2024، منحت مصر أول رخصة لشبكات الجيل الخامس، وبحلول نهاية العام، حصلت جميع شركات مشغلي الهاتف المحمول على التراخيص.

وأوضح طلعت أن شركات مشغلي شبكات الهاتف المحمول في مصر استثمرت 2.7 مليار دولار منذ عام 2019 للحصول على الترددات والتراخيص؛ وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في رؤية مصر الرقمية.

كما أشار إلى الجهود المبذولة لاستكشاف إمكانات تقنية شبكة الوصول الراديوى المفتوحة (Open RAN)، لأهميتها في تعزيز التنافسية، وخفض التكلفة، ودفع الابتكار؛ فضلًا عن التعاون مع شركاء عالميين منذ بداية توحيد معايير الجيل الخامس لضمان توافق استراتيجية مصر للطيف الترددي مع المعايير العالمية، وهو ما برز في استضافة مصر للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عام 2019.

وأضاف أنه تم التعاون مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في إعداد خطة للطرح التدريجى لشبكات الجيل الخامس، تُعطى الأولوية للمدن الكبرى، والطرق الرئيسية، والمناطق الاقتصادية الاستراتيجية، لضمان الاستفادة من إمكانات هذه التقنيات في تحقيق التنمية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.

وأشار طلعت إلى أن عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت في مصر بلغ أكثر من 12.7 مليون أسرة، بما في ذلك المناطق الريفية، كما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 ضعفًا، لتتصدر مصر دول القارة الإفريقية في هذا المجال؛ مشيرًا إلى أن أسعار خدمات الإنترنت الثابت في مصر تُعد ثانى أقل الأسعار على مستوى القارة الأفريقية.

وأضا أنه من المستهدف، خلال السنوات الخمس المقبلة، توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 50% من مستخدمي الإنترنت الثابت، وذلك عبر مبادرات يقودها القطاع الخاص.

وأوضح طلعت أن عدد الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول بلغ نحو 120 مليون مشترك في عام 2024، مع نمو استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بأكثر من 10% خلال عام واحد.

كما تم إطلاق عدد من الخدمات، من أبرزها الشرائح المدمجة "eSIM"، وخدمات مكالمات المحمول عبر شبكة الإنترنت الهوائي ("WiFi Calling"، لضمان استمرارية الاتصال حتى في المناطق النائية، دون أي تكلفة إضافية على المواطن؛ مؤكدًا أن كل هذه الجهود تأتى في إطار استراتيجية مصر الرقمية، التي تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الرقمية الشاملة، والحوكمة، والمساواة في الوصول إلى الخدمات.

ولفت طلعت إلى أن قياس نجاح قطاع الاتصالات لا يقتصر على الأرقام المحققة، بل يتجسد أيضًا في تأثيره اليومي على حياة المواطنين، بما فى ذلك عدد الشباب القادرين على الابتكار، وتأسيس مشروعات ريادية، والوصول إلى أسواق العمل الحر العالمية، وعدد المواطنين في المناطق النائية الذين بات بإمكانهم الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية، وعدد الأمهات اللاتي نجحن في تحسين مستوى معيشتهن من خلال المهارات الرقمية.

وأكد طلعت ترحيب مصر بكافة الشركاء والمستثمرين الذين يشاركونها رؤيتها لبناء منظومة رقمية مفتوحة وآمنة وقادرة على مواكبة المستقبل؛ مشددًا على أن مصر ستظل ملتزمة بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تُعزز الابتكار، وتُقدّر الشراكات، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات المحلية والعالمية لتحقيق النمو والمساهمة في التحول الرقمي في مصر.

كما أعرب عن تقديره لعلاقات التعاون والشراكة القوية والمتنامية مع الاتحاد الأوروبي، وفنلندا، واليابان، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي لطالما كانت دولًا رائدة عالميًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد طلعت على التزام مصر الراسخ بدفع مسيرة التقدم الرقمي من أجل بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع تُعد فيه التكنولوجيا قوة دافعة للتنمية.

وقال مسعد بولس كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية: "كان الرئيس ترامب واضحًا للغاية بأن التجارة والاستثمار القائمين على المنفعة المتبادلة هما أولوية قصوى - لا سيما في التقنيات المهمة والناشئة مثل شبكات الجيل الخامس، التي ستشكل اساس الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل، وستقود النمو الاقتصادى والازدهار للشركات والمجتمعات حول العالم. تلتزم الولايات المتحدة بدعم شركاتنا والموردين الموثوقين بينما نعمل معًا لجعل تكنولوجيا الجيل الخامس واقعًا في مصر، مع وضع الأمن والازدهار المتبادل في صميم كل ما نقوم به معًا."

ومنتدى تكنولوجيا الجيل الخامس "5G" في مصر يمثل منصة إقليمية ودولية مهمة للنقاشات الهادفة حول فرص الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والأطر التنظيمية، والتعاون العابر للحدود لتطوير منظومة الاتصالات.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة خمسة موضوعات حيوية تشمل: الأطر التنظيمية لضمان شبكات آمنة في بيئة تنافسية، وتطبيقات الجيل الخامس في مختلف القطاعات، وتأمين شبكات الجيل الخامس من منظور الأمن السيبراني، وتكنولوجيا Open RAN، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر من خلال الكابلات البحرية ومراكز البيانات، وأخيرًا استراتيجيات تمويل نشر تكنولوجيا الجيل الخامس في مصر وفرص الاستثمار المتاحة.