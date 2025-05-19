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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19-5-2025 مع بداية التعاملات

05:39 ص الإثنين 19 مايو 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19-5-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5169 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4523 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3877 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3015 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2154 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 160761 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36180 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.13% إلى نحو 3203 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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