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تعرف على سعر الذهب المعلن بالبورصة المصرية الخميس 15 مايو 2025

04:23 م الخميس 15 مايو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 5186 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5232 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4578 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3924 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36624 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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