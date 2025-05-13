ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3060 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3934 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4590 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5246 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52460 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163150 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى نحو 3250 دولار للأونصة، وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



