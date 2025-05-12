خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والزيت والذهب وارتفاع الجبن

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الحديد، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والأسمنت، والجبن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تهبط خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي .. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الزيت واللحوم وارتفاع الجبن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

بعد انهياره عالميا.. هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات