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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والدواجن واللحوم والذهب

01:50 م السبت 10 مايو 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، واللحوم، والأسمنت، والفول، والزيت، والسكر، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

10 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الفول والزيت والسكر واللحوم اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت

95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

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خريطة الأسعار اليوم أسعار البيض أسعار الدواجن
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