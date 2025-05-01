سعر الذهب يزيد من خسائره بحلول التعاملات المسائية اليوم في مصر

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، ليصل إجمالي خسائرة نحو 115 جنيها على مدار اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

وسجل سعر الذهب هبوطًا بنحو 78 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الخميس، مقارنة ببداية التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3090 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3972 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4635 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5297 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52970 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164736 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 264850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.09 % إلى نحو 3220 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.