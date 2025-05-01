ما أنواع المشكلات التي واجهت المستخدمين بعد تحديث نموذج GPT-4o؟

كتبت- آية محمد:

نشرت شركة" OpenAI" تقريرًا عن المشكلات الأخيرة المتعلقة بنموذج الذكاء الاصطناعي الافتراضي الذي يدعم GPT-4o،ChatGPT، وتلك المشكلات أجبرت الشركة على التراجع عن تحديث النموذج الذي تم إصداره الأسبوع الماضي.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبعد تحديث نموذج GPT-4o، لاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن ChatGPT بدأ يستجيب بطريقة مبالغ فيها ومُرضية، بحسب تقرير موقع "TechCrunch".

وأقر الرئيس التنفيذي سام ألتمان، بالمشكلة في منشور على "X" يوم الأحد، وقال إن "OpenAI" ستعمل على إيجاد حلول في أقرب وقت ممكن، وبعد يومين، أعلن ألتمان إلغاء تحديث "GPT-4o"، وأن "OpenAI" تعمل على إصلاحات إضافية لشخصية النموذج.

وفقًا لـ "OpenAI"، فإن التحديث، الذي كان يهدف إلى جعل الشخصية الافتراضية للنموذج تبدو أكثر بديهية وفعالية، كان يعتمد بشكل كبير على الملاحظات قصيرة المدى ولم يأخذ في الاعتبار كيف تتطور تفاعلات المستخدمين مع "ChatGPT" بمرور الوقت.

ونتيجة لذلك، انحرفت تجربة "GPT-4o" نحو ردودٍ داعمةٍ بشكلٍ مبالغٍ فيه، وإن كانت مُضلِّلة، كما ذكرت "OpenAI" في منشورها على مدونتها.

وأضافت: "قد تكون التفاعلات المُتملقة غير مريحةٍ ومُقلقةٍ وتُسبِّب الضيق. لقد قصرنا في ذلك، ونعمل على تصحيحه".

وتقول شركة "OpenAI" إنها تُطبق العديد من الإصلاحات، بما في ذلك تحسين تقنيات تدريب النموذج الأساسية ومطالبات النظام لتوجيه "GPT-4o" بشكل صريح بعيدًا عن النفاق.

كما تعمل الشركة على بناء المزيد من حواجز الأمان لزيادة صدق النموذج وشفافيته، وتواصل توسيع تقييماتها للمساعدة في تحديد المشكلات التي تتجاوز النفاق، كما تقول.

وكتبت الشركة في مدونتها: نستكشف طرقًا جديدة لدمج ملاحظات أوسع وأكثر ديمقراطية في سلوكيات "ChatGPT" الافتراضية، ونأمل أن تساعدنا هذه الملاحظات على عكس القيم الثقافية المتنوعة حول العالم بشكل أفضل.

كما نؤمن بأنه ينبغي أن يتمتع المستخدمون بتحكم أكبر في سلوك تشات جي بي تي، وأن يُجريوا التعديلات اللازمة إذا لم يوافقوا على السلوك الافتراضي، قدر الإمكان.

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