وزير الاتصالات يبحث مع وفد جمعية رجال الأعمال الفرنسية جذب استثمارات فرنسية جديدة

كتبت- آية محمد:

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية "ميديف الدولية MEDEF" برئاسة ووتر فان ويرش نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ايرباص AIRBUS" ورئيس البعثة الفرنسية لرجال الأعمال؛ بحث اللقاء سبل جذب استثمارات فرنسية جديدة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وجاء اللقاء في إطار زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي ضوء الجهود المبذولة لتعميق التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا وتعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وضم الوفد قيادات الشركات الفرنسية العالمية العاملة في مصر، وكذلك الشركات الفرنسية التي ترغب في استكشاف فرص الاستثمار في مصر.

وشهد اللقاء استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، لاسيما في ظل التوسع في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الحكومة لجهود بناء القدرات الرقمية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد طلعت خلال الاجتماع حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توسيع آفاق التعاون مع الشركات الفرنسية في مختلف مجالات عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية بالاعتماد على الكوادر المصرية؛ منوهًا إلى أن هناك أكثر من 180 شركة في مصر تقيم أكثر من 200 مركز تعهيد في مصر.

وأشار إلى الإمكانيات الواعدة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في ضوء الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية والتي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية تشمل 3 محاور وهي التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار الرقمي وترتكز على ركيزتين هما اعداد الاطار الحوكمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأضاف طلعت أن هناك عدد من المستهدفات الاستراتيجية المحفزة لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وهي تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الدولية عبر البنية التحتية الدولية وإقامة التحالفات، وبناء المهارات الرقمية وتبني السياسات الداعمة للقطاع.

وأشار طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا على مدار 6 سنوات متتالية؛ فيما بلغ معدل نمو القطاع نحو 16.3% كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي 6% صعودا من 3.2% في 2018؛ مؤكدا على أن مصر حافظت على صدارة ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت على مستوى القارة الأفريقية على مدار أكثر من 3 سنوات، كما جاءت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (أ) في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية منذ عام 2022.

وأوضح طلعت أنه تم مضاعفة أعداد المتدربين في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 7 سنوات نحو 125 مرة لترتفع من 4 آلاف متدرب خلال العام المالي 2018/2019 إلى مستهدف 500 ألف متدرب خلال العام الحالي؛ مشيرًا إلى جهود نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات.

ولفت طلعت إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية؛ مضيفًا أن مصر تحظى بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها ممر بيانات رئيسي بين أسيا وأوروبا حيث يمر من خلالها أكثر من 90% من حركة البيانات؛ منوهًا إلى حرص الوزارة لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تهيئة بيئة تشريعية محفزة لتنمية الاستثمارات.



وشمل اللقاء حوار مفتوح بين الجانبين المصرى والفرنسى تم خلاله طرح رؤى ومقترحات لتعزيز التعاون المشترك.

كذلك استعرض قيادات الشركات الفرنسية العالمية العاملة في مصر تجارب النجاح التي حققوها في السوق المصري، مشيدين بكفاءة الشباب المصري؛ معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون والشراكة، وتوسيع أنشطتهم في ظل الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.