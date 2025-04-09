لتعزيز تواجدها بالأسواق الدولية.. "إنترو جروب" تستحوذ على حصة من شركة "ADVEC"

كتبت- دينا خالد:

وقعت "إنترو جروب"، إحدى الشركات الاستثمارية في مصر، عقد استحواذ حصة من شركة الإستشارات الهندسية المتقدمة (ADVEC) المتخصصة في الإستشارات والخدمات الهندسية في مجال الطاقة، وتحليل أنظمة القوى، والحلول التقنية المتقدمة بإستخدام الذكاء الإصطناعي (AI).

وبحسب بيان للشركة اليوم، جاء ذلك لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة في مجال الطاقة ومجال تكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يدعم جهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ووقع هذا الاستحواذ أيمن محمود عباس، رئيس مجلس إدارة إنترو جروب، وأحمد سلام، رئيس مجلس الإدارة لشركة ADVEC بحضور قيادات الشركتين.

ويقول أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة إنترو جروب، إن هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية في مسيرة إنترو جروب نحو التوسع في قطاع الطاقة، وتعزيز تواجدنا في الأسواق الدولية، عبر الاستفادة من خبرات ADVEC في تقديم حلول طاقة متكاملة تلبي احتياجات الأسواق الناشئة.

، وأشار عباس، إلى أن المجموعة تتطلع إلى إقامة شراكات جديدة تدعم خططها التوسعية، في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والاستهلاك، وذلك في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الطاقة في مصر والمنطقة.

وأضاف عباس، أن هذا الاستحواذ يتركز على عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز كفاءة الطاقة من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى تطوير استشارات وتحليلات أنظمة القوى لتحسين أداء الشبكات الكهربائية وضمان استقرارها، بجانب دعم مشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن توظيف تقنيات إنترنت الأشياء والتحليل الرقمي في عمليات التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة وغيرها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة".

وأوضح أيمن عباس، أنه مع تزايد الطلب على الحلول المتقدمة في قطاع الطاقة، فإننا نسعى من خلال هذا الاستثمار إلى دعم توسع ADVEC في الأسواق الإقليمية، خاصة في دول الخليج وإفريقيا.

وأشار عباس، إلى أن الخبرات التي تمتلكها شركة ADVEC ومحفظة مشروعاتها منذ نشأتها وكذا الجمع بين عدة تخصصات شديدة الأهمية في عصر الطاقة والتحول الرقمي يجعلها أحد أبرز المرشيحن للعب دور رائد في المنطقة عن طريق تقديم حلول مبتكرة وخدمات تخصصية تخدم كافة الأطراف الفاعلين في أسواق الطاقة والتحول الرقمي.

وقال أحمد سلام، الرئيس التنفيذي لشركة ADVEC تقدم خدماتها في أكثر من 14 دولة حول العالم حتى الآن".

وأكد سلام، على أن هذا الاستحواذ سيساهم في تعزيز الدور الذي تلعبه ADVEC محليا وإقليميا في مجالاتها المتعددة، مشيراً إلى أن إنترو جروب تمتلك خبرات كبيرة وشبكة علاقات إقليمية ودولية قوية، مما سيساهم في تعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية، خاصة دول الخليج وإفريقيا.

وإنترو جروب تمتلك مجموعة متنوعة من الشركات في مجالات التجارة، النفط والغاز، الهندسة، والعقارات، وبدأت أعمالها في مصر عام 1980.

وتأسست ADVEC في عام 2018، وهي شركة استشارات هندسية متعددة التخصصات، تقدم حلولاً متكاملة في مجالات الطاقة، أنظمة القوى، والتحول الرقمي. وتتمتع الشركة بمحفظة مشروعات متميزة مع أكبر الشركات الصناعية والحكومية في مصر والمنطقة، كما تمتلك حضوراً في أكثر من 14 دولة موزعة على 4 قارات.