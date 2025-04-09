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الإحصاء: 20% زيادة في قيمة الصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي

12:05 م الأربعاء 09 أبريل 2025

الصادرات المصرية

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــاري إلى 3.42 مليــار دولار خـــلال شهر يناير 2025 مقابــل 3.44 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبــة إنخفاض قدرها 0.58%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 20.1% حيـث بلغـت 4.36 مليـار دولار خـلال شهــر يناير 2025 مقابــل 3.63 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، وأرجع الجهاز ذلـك، إلى الارتفاع في قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: ملابس جاهزة بنسبة 15.0%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبه 31.0%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديــد بنسبـة 24.7% ، بقول جافة بنسبـة 15.6%.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا، فواكـه طازجــة بنسبــة 0.2% ، منتجــات البتـرول بنسبـة 12.9%، أسمــدة بنسبة 25.0% لدائن باشكالها الاولية بنسبه 16.0%.

كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 10.1% حيـث بلغت 7.78 مليـار دولار خـــلال شهــر يناير 2025 مقابــــل 7.07 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: الغاز الطبيعى بنسبة 145.5%، قمح بنسبــة 22.5%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 13.3% ، لدائن بأشكالها الاولية بنسبــة 3.1%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا:منتجات البترول بنسبة 13.0 %، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 10.7%، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 0.1٪ ، سيارات ركوب بنسبة 33.7%.

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الصادرات المصرية قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــاري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
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