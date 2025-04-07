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أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:49 ص الإثنين 07 أبريل 2025

أسعار السمك

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و96 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و 340 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و 180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و130 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم المأكولات البحرية سوق العبور
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