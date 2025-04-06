بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب بحلول التعاملات المسائية الأحد؟

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد، عند نفس مستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2923 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3758 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 4385 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5011 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 35080 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50110 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 155842 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 250550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.47% إلى نحو 3038 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.