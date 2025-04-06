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مؤشرات البورصة تهوي بختام التعاملات مدفوعة بمبيعات محلية وأجنبية

03:48 م الأحد 06 أبريل 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.34 % عند مستوى 30639 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.84% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.58%

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 130.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 46.94 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 83.61 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.66 % عند مستوى 31813 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

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